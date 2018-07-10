Федерация футбола Украины предложила Вукоевичу работу и компенсирует ему штраф ФИФА

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) и депутат Верховной рады от партии "Блок Петра Порошенко" Андрей Павелко предложил члену делегации сборной Хорватии Огнену Вукоевичу работу в федерации, а также пообещал компенсировать штраф, наложенный на него Международной федерацией футбола (ФИФА).

"У нас есть четкая позиция поддержать наших друзей. Мы предложили поддержку и Огнену и Виде, в будущем - юридическую и материальную. Я лично и вице-президент, и руководство ФФУ приняли решение компенсировать Огнену тот штраф, который на него наложен, и, в случае если он примет решение по трудоустройству, предложить ему с его опытом и позицией работу в ФФУ" - сказал Павелко журналистам в кулуарах Рады.

Ранее ФИФА приняла решение оштрафовать Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение после матча 1/4 финала чемпионата мира с командой России. После субботнего матча, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, появилось видео из раздевалки хорватской команды, в котором защитник сборной Домагой Вида крикнул "Слава Украине!", а Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине.

Позднее Хорватский футбольный союз вывел Вукоевича из состава команды на турнир, он принес извинения за инцидент. Виде ФИФА вынесла предупреждение.

Отмечается, что ФИФА при вынесении решения приняла во внимание тот факт, что Вукоевич принес извинение за произошедшее, а Хорватский футбольный союз своевременно принял меры и лишил Вукоевича аккредитации.