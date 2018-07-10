СМИ: ФК ЦСКА готов продать Марио Фернандеса в "Валенсию" за €20 млн

ТАСС, 10 июля. Российский ЦСКА готов продать испанскому футбольному клубу "Валенсия" защитника сборной России Марио Фернандеса за €20 млн. Об этом сообщает бразильский портал UOL.

Испанский клуб проявил интерес к Фернандесу после матча четвертьфинала чемпионата мира между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти), в котором защитник отметился голом. В ЦСКА на запрос по игроку отметили, что его трансферная стоимость составляет €20 млн.

Сам Фернандес заявил, что не планирует покидать свой нынешний клуб. "Я хочу продолжать играть в России. Мне здесь очень нравится", - сказал 27-летний футболист.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года, за сборную России - с 2017-го. В сезоне-2017/18 за московский клуб провел 37 матчей, отдал пять голевых передач. В пяти играх чемпионата мира - 2018 он отметился голом и передачей.