"Сочи" проведет на "Юг-Спорте" первые два домашних матча чемпионата ФНЛ

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Сочи" сыграет на стадионе ФГБУ "Юг-Спорт" имени С. К. Метревели первые два домашних матча чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

Во вторник первый замминистра физкультуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев сообщил ТАСС, что сочинский стадион "Фишт" будет технически готов принять второй домашний матч клуба. Это означает, что "Сочи" сыграет матч первого тура на "Юг-Спорте", как клуб и планировал. Вторую домашнюю игру "Сочи" проведет в рамках третьего тура чемпионата ФНЛ против "Химок" 29 июля.

"Мы две игры сыграем здесь [на "Юг-Спорте"], пока только говорили о двух матчах на этой арене. Потом постараемся уже переехать на "Фишт", - сказал Рубашко. - Вчера общались с директором стадиона "Фишт": сейчас там идет демонтаж оборудования, плюс требует восстановления газон, поэтому проводить там матчи даже в плане технической готовности нельзя. Будем ждать, когда сможем там сыграть".

Стадион "Фишт" ранее принял шесть матчей чемпионата мира: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и игру 1/4 финала между сборными России и Хорватии.