МОК призвал Токио сократить расходы на проведение ОИ-2020

ТАСС, 10 июля. Председатель координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс призвал организаторов Олимпийских игр в Токио сократить расходы на подготовку. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Оргкомитет Игр предоставил МОК список из 30 мер по экономии средств. Организация, которая ни раз заявляла о том, что заинтересована в уменьшении стоимости ОИ-2020, рассмотрит их и даст свой ответ 1 августа. "Мы хотим, чтобы эти Игры стали теми соревнованиями, низкими затратами на которые можно будет похвастаться. МОК не хочет, чтобы другие страны думали, что они не в состоянии позволить себе проведение Олимпийских игр", - сказал Коутс.

Визит координационной комиссии в столицу Японии стал шестым по счету. В октябре 2017 года Коутс призвал организаторов сократить изначальный бюджет не менее, чем на $1 млрд. В декабре того же года Токио представил пересмотренный бюджет в размере 1,35 трлн японских йен ($12,3 млрд). Сейчас оргкомитет утверждает, что издержки значительно сократились по сравнению с предыдущими цифрами.

Токио получил право на проведение Олимпийских игр 7 сентября 2013 года в Буэнос-Айресе. МОК объявил столицу Олимпиады во время 125-й сессии. Конкурентами Токио были Мадрид и Стамбул.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.