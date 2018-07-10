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Сильнов: Чичерова, вернувшись в спорт, будет способна вновь показывать высокие результаты

Спорт
10 июля, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Неоспоримое мировое лидерство в женских прыжках в высоту сейчас принадлежит другой россиянке Марии Ласицкене, одержавшей уже 45 побед подряд

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Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Сильнов

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Сильнов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова, отбывшая двухлетнюю дисквалификацию, вернувшись в спорт, будет способна вновь показывать высокие результаты. Своим мнением о перспективах спортсменки поделился первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и победитель Игр-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов, долгие годы тренировавшийся вместе с Чичеровой.

30 июня у 35-летней Чичеровой истек срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Как сообщила ТАСС сама спортсменка, она не имеет права выступать на соревнованиях до тех пор, пока не решит финансовые вопросы с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. В ВФЛА ТАСС уточнили, что речь идет о невозвращенных призовых, полученных Чичеровой за выступления в ряде турниров, которые пришлись затем на период аннулирования результатов.

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"Я всегда поддерживал Аню и буду поддерживать ее и в дальнейшем, - заметил Сильнов. - Я знаю, что Чичерова - боец, и вся ее успешная карьера говорит сама за себя. Думаю, что ей по силам вновь вернуться в спорт и опять добиваться высоких результатов".

"За время ее карьеры у нее было немало травм, но она всегда находила в себе силы справляться с этими проблемами и бороться за победы, - продолжил собеседник ТАСС. - Очень тяжело после травмы начинать все по новой, преодолевать все трудности. Мне кажется, она с очередным вызовом справилась на отлично и теперь докажет всем, что может прыгать высоко".

Неоспоримое мировое лидерство в женских прыжках в высоту сейчас принадлежит другой россиянке Марии Ласицкене, одержавшей уже 45 побед подряд. "Когда я был спортсменом, то для меня конкуренция была стимулом борьбы за высокий результат. Я думаю, когда Аня вернется в прыжковый сектор, то обе эти спортсменки будут хорошими раздражителями друг для друга. И в этом противостоянии результаты будут только увеличиваться", - считает Сильнов.

6 октября 2016 года Международный олимпийский комитет объявил о том, что Чичерова лишена бронзы Олимпиады-2008 в Пекине после обнаружения запрещенного препарата (туринабол) по итогам перепроверки ее допинг-пробы. Россиянка оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но CAS отклонил апелляцию легкоатлетки. Чичерова приняла решение вернуть бронзовую медаль ОИ-2008, так как не смогла доказать свою невиновность. Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала Чичерову до 30 июня 2018 года.

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