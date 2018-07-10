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Комаров считает, что "Торонто" сможет завоевать Кубок Стэнли

Спорт
10 июля, 16:05 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 10, июля. /ТАСС

Комаров выступал за "Торонто" с 2014 года

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Лео Комаров

Лео Комаров

© Валерий Шарифулин/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Нападающий "Айлендерс" Лео Комаров считает, что его предыдущий клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" сможет завоевать Кубок Стэнли после его ухода. Такое мнение он высказал на пресс-конференции.

Комаров выступал за "Торонто" с 2014 года. По окончании сезона канадский клуб не стал продлевать контракт с хоккеистом. На правах свободного агента в межсезонье он заключил контракт с "Айлендерс" на четыре года.

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"С "Торонто" разговаривали о контракте, но у них другие планы, много молодых игроков. У меня была задача играть в НХЛ, и я очень доволен, что подписал контракт с "Айлендерс", - сообщил 31-летний Комаров.

В межсезонье "Торонто" подписал контракт с первым номером драфта 2009 года Джоном Таваресом, выступавшим на протяжении всей карьеры за "Айлендерс". "Таварес - один из лучших игроков мира, для "Торонто" это очень хороший центральный нападающий. Думаю, у них все получится. "Торонто" без проблем сможет завоевать Кубок Стэнли", - считает Комаров.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19 стартует 3 октября.

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