Комаров считает, что "Торонто" сможет завоевать Кубок Стэнли

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Нападающий "Айлендерс" Лео Комаров считает, что его предыдущий клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" сможет завоевать Кубок Стэнли после его ухода. Такое мнение он высказал на пресс-конференции.

Комаров выступал за "Торонто" с 2014 года. По окончании сезона канадский клуб не стал продлевать контракт с хоккеистом. На правах свободного агента в межсезонье он заключил контракт с "Айлендерс" на четыре года.

"С "Торонто" разговаривали о контракте, но у них другие планы, много молодых игроков. У меня была задача играть в НХЛ, и я очень доволен, что подписал контракт с "Айлендерс", - сообщил 31-летний Комаров.

В межсезонье "Торонто" подписал контракт с первым номером драфта 2009 года Джоном Таваресом, выступавшим на протяжении всей карьеры за "Айлендерс". "Таварес - один из лучших игроков мира, для "Торонто" это очень хороший центральный нападающий. Думаю, у них все получится. "Торонто" без проблем сможет завоевать Кубок Стэнли", - считает Комаров.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19 стартует 3 октября.