Обновленную модель газового "КамАЗа" испытают на ралли "Шелковый путь" в 2018 году

КАЗАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Обновленная модель спортивного грузовика "КамАЗ" на газомоторном топливе планируется испытать на международном ралли-марафоне "Шелковый путь" в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба компании "Газпром газомоторное топливо".

"Команду "КамАЗ-мастер" в гонке будут представлять шесть грузовиков, в том числе газовый "КамАЗ" под управлением Сергея Куприянова. К спортивному сезону 2018 года подготовлен грузовик нового поколения. Благодаря этому у газового "КамАЗа" уменьшена дымность, двигатель лучше разгоняется на низких оборотах", - отмечается в сообщении.

Газовый "КамАЗ" - специальная модель спортивного грузового автомобиля, в котором в качестве моторного топлива используется природный газ - метан. Первый спортивный газодизельный грузовик создан в 2013 году командой "КамАЗ-мастер" при поддержке ПАО "Газпром" и банка ВТБ. В 2018 году представлена новая модификация газового "КамаАЗа" с двигателем 16,16 л и газовым оборудованием третьего поколения.

В этом году ралли-марафон "Шелковый путь" разбит на 2 этапа: первый состоится с 20 по 27 июля в России, второй - в сентябре на территории Китая. Российский участок гонки пройдет через Астраханскую, Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, а также по территории Республики Калмыкия. Финиш запланирован 27 июля на Красной площади в Москве.

Ралли "Шелковый путь" впервые состоялось в 2009 году - маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом. Затем три года подряд участники ралли ехали по укороченному маршруту - до Сочи и Геленджика, а в 2013 году - от Москвы до Астрахани. В 2014 и 2015 годах ралли "Шелковый путь" не проводилось, а в 2016 году трасса была проложена между столицами России и Китая.