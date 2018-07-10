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Российский форвард Кучеров продлил контракт с клубом НХЛ "Тампа-Бэй" на восемь лет

Спорт
10 июля, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Средняя зарплата игрока составит $9,5 млн в год

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

© AP/Jason Behnken

ТАСС, 10 июля. Российский нападающий Никита Кучеров продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на восемь лет, начиная с сезона-2019/20. Его средняя зарплата составит $9,5 млн в год.

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"Я очень рад подписать соглашение, которое оставит меня в Тампе в течение следующих восьми сезонов, - сказал Кучеров. - Хочу поблагодарить клуб и всех его поклонников за поддержку".

Кучеров был выбран "Тампой" на драфте НХЛ 2011 года во втором раунде под общим 58-м номером, в прошедшем сезоне стал третьим в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 100 очков (39 шайб + 61 передача) в 80 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф россиянин набрал 17 очков (7+10) в 17 играх. Кучеров по итогам регулярного сезона-2017/18 вошел в первую символическую сборную. Суммарно российский нападающий провел в регулярных чемпионатах НХЛ 365 игр, набрав 334 очка (147 шайб + 187 передач), в плей-офф он сыграл 62 матча, отметившись 59 очками (29+30).

За сборную России Кучеров выступает с 2016 года, на чемпионате мира - 2017 форвард помог национальной команде завоевать бронзовые медали.

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