Российский форвард Кучеров продлил контракт с клубом НХЛ "Тампа-Бэй" на восемь лет

ТАСС, 10 июля. Российский нападающий Никита Кучеров продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на восемь лет, начиная с сезона-2019/20. Его средняя зарплата составит $9,5 млн в год.

"Я очень рад подписать соглашение, которое оставит меня в Тампе в течение следующих восьми сезонов, - сказал Кучеров. - Хочу поблагодарить клуб и всех его поклонников за поддержку".

Кучеров был выбран "Тампой" на драфте НХЛ 2011 года во втором раунде под общим 58-м номером, в прошедшем сезоне стал третьим в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 100 очков (39 шайб + 61 передача) в 80 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф россиянин набрал 17 очков (7+10) в 17 играх. Кучеров по итогам регулярного сезона-2017/18 вошел в первую символическую сборную. Суммарно российский нападающий провел в регулярных чемпионатах НХЛ 365 игр, набрав 334 очка (147 шайб + 187 передач), в плей-офф он сыграл 62 матча, отметившись 59 очками (29+30).

За сборную России Кучеров выступает с 2016 года, на чемпионате мира - 2017 форвард помог национальной команде завоевать бронзовые медали.