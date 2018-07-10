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Россиянка Вяхирева признана лучшей гандболисткой июня в Европе

Спорт
10 июля, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Так как клубный сезон завершился в мае, то награда присуждалась на основе игр в квалификационном турнире чемпионата Европы 2018 года

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Анна Вяхирева (в центре)

Анна Вяхирева (в центре)

© EPA/MARIJAN MURAT

ТАСС, 10 июля. Европейская федерация гандбола (EHF) признала правого полусреднего сборной России и клуба "Ростов-Дон" Анну Вяхиреву лучшим игроком июня в Европе. Об этом сообщает пресс-служба EHF.

Так как клубный сезон завершился в мае, то награда присуждалась на основе игр в квалификационном турнире чемпионата Европы 2018 года.

В последний день мая в матче квалификации к чемпионату Европы между сборными России и Португалии (30:24) 23-летняя гандболистка забросила 11 мячей. 3 июня сборная России в заключительном матче отбора обыграла команду Австрии (26:25) и со второго места в группе вышла на чемпионат Европы. Вяхирева во встрече с австрийками записала на свой счет 12 точных бросков.

Вяхирева успешно провела клубный сезон, выиграв чемпионат России и дойдя до "Финала четырех" Лиги чемпионов в составе клуба "Ростов-Дон".

Лучшим гандболистом июня стал правый полусредний сборной Австрии Никола Билик.

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