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Гонщик Карякин подал заявку на участие в ралли-марафоне "Дакар" 2019 года

Спорт
10 июля, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Карякин, победивший на ралли "Дакар" в зачете квадроциклов в 2017 году, не смог защитить титул в этом году

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© EPA/ERNESTO ARIAS

ТАСС, 10 июля. Российский гонщик Сергей Карякин подал заявку на участие в ралли-марафоне "Дакар" 2019 года в классе багги. Об этом сообщается на официальном сайте гонщика.

"Вчера был очень важный день, мы подали заявку на участие в "Дакаре-2019", - сказал Карякин. - Впервые собираюсь поехать "Дакар" не на квадроцикле, в 2019 году буду покорять категорию SSV на багги Can-Am MaverickX3. Это первый, но очень важный шаг. Раньше я не мог себе позволить так заранее подавать заявку, ввиду отсутствия уверенности в том, что мне удастся найти деньги, но к счастью всегда находились те люди и компании, которые поддерживали меня и мы участвовали в этом легендарном марафоне".

"Этот год для нас очень важный - мы получили поддержку от очень крупных компаний нашего региона, в первую очередь, это конечно речь о компаниях Fores и УГМК. Плюс к этому у нас появился серьезный международный партнер в лице BRP. Все это позволяет нам грамотно и профессионально выстроить процесс подготовки к "Дакару-2019". Уверен, с такой поддержкой, мы сможем подготовить наш MaverickX3 максимально конкурентоспособным и, конечно же, мы отправляемся в Перу только за победой", - отметил спортсмен.

Карякин, победивший на ралли "Дакар" в зачете квадроциклов в 2017 году, не смог защитить титул в этом году. На пятом этапе россиянин, выступавший на "Ямахе", упал и сломал руку, в связи с чем досрочно завершил выступление в гонке.

Ралли-марафон "Дакар" в 2019 году пройдет 6-17 января по территории Перу.

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