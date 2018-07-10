Футболисты сборной России Смолов и Газинский присоединятся к "Краснодару" после 21 июля

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты сборной России Федор Смолов и Юрий Газинский, а также игрок сборной Швеции Виктор Классон после чемпионата мира присоединятся к "Краснодару" после того, как клуб завершит текущий сбор в Австрии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краснодарской команды.

Полузащитник Газинский провел на чемпионате мира четыре матча, в которых забил один мяч, став автором первого гола россиян на турнире (в матче против команды Саудовской Аравии). Форвард Смолов и полузащитник Классон провели по пять матчей на турнире.

"Смолов, Газинский и Классон присоединятся к команде после ее австрийского сбора, в Краснодаре", - сообщили в пресс-службе.

В составе сборной Швеции выступал еще один игрок "Краснодара" - защитник Андреас Гранквист, который еще до турнира объявил, что покинет клуб.

"Краснодар" проводит сбор в Австрии с 6 по 21 июля.