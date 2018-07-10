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"Реал" объявил о переходе Криштиану Роналду в "Ювентус"

Спорт
10 июля, 18:30 дата обновления: 10 июля, 18:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что зарплата португальца в "Ювентусе" составит €30 млн в год

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 10 июля. Нападающий сборной Португалии по футболу и испанского "Реала" Криштиану Роналду перешел в итальянский "Ювентус". Об этом сообщает пресс-служба "Реала".

Ранее СМИ сообщали, что зарплата 33-летнего португальца в "Ювентусе" составит €30 млн в год.

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Акции "Ювентуса" достигли пятимесячного максимума на фоне слухов о покупке Роналду

"В ответ на просьбу Криштиану Роналду клуб согласился продать его в "Ювентус", - говорится в сообщении испанского клуба. - "Реал" выражает благодарность Криштиану Роналду, который стал одним из самых ярких явлений в истории клуба. Наши двери всегда открыты для него".

Роналду начал профессиональную карьеру в португальском "Спортинге" в 2002 году, через год его за €14 млн приобрел английский "Манчестер Юнайтед", возглавляемый Алексом Фергюсоном. Роналду, которому на момент перехода было 18 лет, стал первым португальским футболистом, приобретенным "Манчестер Юнайтед". В английском клубе он провел около шести лет и помог команде трижды выиграть чемпионат страны, по одному разу - Кубок и Суперкубок Англии, одержать победу в Лиге чемпионов, а также в клубном чемпионате мира.

В 2009 году Роналду перешел в "Реал", в составе команды он дважды становился чемпионом Испании, столько же раз выиграв Кубок и Суперкубок страны. Вместе с командой футболист четыре раза побеждал в розыгрышах Лиги чемпионов, два раза - в Суперкубке УЕФА и трижды становился победителем клубного чемпионата мира. За "Реал" форвард провел 438 матчей и забил 450 голов, став лучшим бомбардиром в истории испанского клуба. Он является пятикратным обладателем приза лучшему игроку мира по итогам года ("Золотой мяч"), по количеству титулов в данной номинации он делит первое место с аргентинским нападающим испанской "Барселоны" Лионелем Месси.

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Криштиану Роналду

Биография Криштиану Роналду

В сборной Португалии Роналду дебютировал в 2003 году, за годы игры в национальной команде нападающий провел 154 матча и забил 85 голов, что является лучшим результатом в истории португальской сборной. В 2016 году Роналду в ранге капитана национальной команды привел сборную Португалии к первой в истории победе на чемпионате Европы. Сборная Португалии с Роналду в составе принимала участие в чемпионате мира 2018 года в России, команда смогла выйти в плей-офф, заняв второе место в группе В, однако на стадии 1/8 финала португальцы проиграли сборной Уругвая со счетом 1:2 и покинули турнир.

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