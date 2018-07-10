Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роналду заявил, что годы в "Реале" были самыми счастливыми в его жизни

Спорт
10 июля, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Во вторник мадридский клуб объявил о переходе 33-летнего португальца в итальянский "Ювентус"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 10 июля. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что годы, проведенные в испанском "Реале", были самыми счастливыми в его жизни. Заявление футболиста опубликовано на официально сайте мадридского клуба.

Во вторник "Реал" объявил о переходе 33-летнего Роналду в итальянский "Ювентус".

Смотрите также

Мостовой: Роналду в "Ювентусе" будет играть менее ярко, чем в "Реале"

"Реал" объявил о переходе Криштиану Роналду в "Ювентус"

"Эти годы в "Реале", в Мадриде, были самыми счастливыми в моей жизни, - заявил Роналду. - У меня есть только слова благодарности клубу, городу, я хочу поблагодарить всех за любовь и привязанность, которые я получил. Тем не менее, я считаю, что настало время открыть новый этап в моей жизни, и именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Мне жаль, но я прошу всех, особенно наших болельщиков, понять меня".

"Эти девять лет были абсолютно замечательными, это было уникальное время. Но это время было и тяжелым, так как "Реал" является очень требовательным клубом, но я никогда не забуду это время. У меня были потрясающие партнеры по команде, на поле и раздевалке, мы вместе выиграли три подряд Лиги чемпионов, и, выступая вместе с ними, я выиграл четыре "Золотых мяча" и три "Золотые бутсы". Все это время я был частью этого огромного и необычного клуба", - отметил футболист.

"Реал" завоевал мое сердце, и самые большие слова благодарности я хотел бы сказать клубу, президенту, руководителям, моим коллегам, техническому персоналу, врачам, физиотерапевтам, рабочим. Бесконечное спасибо нашим болельщикам и всему испанскому футболу, за эти девять захватывающих лет я противостоял великолепным игрокам, которым я хочу выразить свое уважение и признание. Я много размышлял и знаю, что пришло время для нового периода в моей жизни. Я ухожу, но эта белая футболка, эта эмблема, стадион "Сантьяго Бернабеу" навсегда останутся со мной, где бы я ни был", - заключил Роналду.

Роналду выступал за "Реал", куда перешел из английского "Манчестер Юнайтед", с 2009 года. В составе "Реала" он стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Криштиану Роналду
2
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
3
Минтруд: более 60 регионов выразили положительные мнения о законопроекте о пенсиях
4
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
5
Украина получила предложение от китайской компании выкупить российскую долю акций ТВЭЛ
6
"Реал" объявил о переходе Криштиану Роналду в "Ювентус"
7
Мостовой: Роналду в "Ювентусе" будет играть менее ярко, чем в "Реале"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!