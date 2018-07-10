Роналду заявил, что годы в "Реале" были самыми счастливыми в его жизни

ТАСС, 10 июля. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что годы, проведенные в испанском "Реале", были самыми счастливыми в его жизни. Заявление футболиста опубликовано на официально сайте мадридского клуба.

Во вторник "Реал" объявил о переходе 33-летнего Роналду в итальянский "Ювентус".

"Эти годы в "Реале", в Мадриде, были самыми счастливыми в моей жизни, - заявил Роналду. - У меня есть только слова благодарности клубу, городу, я хочу поблагодарить всех за любовь и привязанность, которые я получил. Тем не менее, я считаю, что настало время открыть новый этап в моей жизни, и именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Мне жаль, но я прошу всех, особенно наших болельщиков, понять меня".

"Эти девять лет были абсолютно замечательными, это было уникальное время. Но это время было и тяжелым, так как "Реал" является очень требовательным клубом, но я никогда не забуду это время. У меня были потрясающие партнеры по команде, на поле и раздевалке, мы вместе выиграли три подряд Лиги чемпионов, и, выступая вместе с ними, я выиграл четыре "Золотых мяча" и три "Золотые бутсы". Все это время я был частью этого огромного и необычного клуба", - отметил футболист.

"Реал" завоевал мое сердце, и самые большие слова благодарности я хотел бы сказать клубу, президенту, руководителям, моим коллегам, техническому персоналу, врачам, физиотерапевтам, рабочим. Бесконечное спасибо нашим болельщикам и всему испанскому футболу, за эти девять захватывающих лет я противостоял великолепным игрокам, которым я хочу выразить свое уважение и признание. Я много размышлял и знаю, что пришло время для нового периода в моей жизни. Я ухожу, но эта белая футболка, эта эмблема, стадион "Сантьяго Бернабеу" навсегда останутся со мной, где бы я ни был", - заключил Роналду.

Роналду выступал за "Реал", куда перешел из английского "Манчестер Юнайтед", с 2009 года. В составе "Реала" он стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира.