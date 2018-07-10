Тарпищев: теннисистке Касаткиной не хватило скоростно-силовой выносливости на Уимблдоне

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Недостаток скоростно-силовой выносливости сказался на выступлении российской теннисистки Дарьи Касаткиной на Уимблдоне - третьем в сезоне турнире серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Лондоне. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Во вторник 21-летняя Касаткина уступила немке Ангелик Кербер в четвертьфинале Уимблдона со счетом 3:6, 5:7.

"Дарья прибавляет, но, конечно, хотелось бы, что она делала это быстрее. На таком покрытии, как трава во главу угла ставится выполнение подачи, плюс Даше не хватает скоростно-силовой выносливости. А вот по голове, уму, по разложению пасьянса на корте в теннисном мире она одна из сильнейших. Поэтому, если Касаткина прибавит по двум вышеперечисленным критериям, то сможет выиграть турнир Большого шлема, без сомнения", - заявил Тарпищев.

Касаткина третий раз в карьере играла на Уимблдонском турнире. Впервые она смогла дойти до четвертьфинала, в 2016 году россиянка выбыла на стадии третьего круга, в 2017 году - второго. Также Касаткина повторила свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема. Ранее в 2018 году россиянка дошла до стадии 1/4 финала на Открытом чемпионате Франции.