Нигматуллин: сборная Франции по футболу обыграет команду Бельгии в 1/2 финала ЧМ

ТАСС, 10 июля. Французская команда обыграет сборную Бельгии в полуфинале чемпионата мира по футболу. Такое мнение высказал бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин, слова которого приводит "Газета.Ru".

"Матч команд Франции и Бельгии достоин финала чемпионата мира. Думаю, подопечные Дидье Дешама одержат победу со счетом 2:1, - считает Нигматуллин. - Обе команды смогли себя проявить с наилучшей стороны во время турнира. Считаю, что сборная Франции является фаворитом чемпионата мира вместе с английской командой".

Нигматуллин также поделился мнением о бывшем нападающем сборной Франции Тьерри Анри, который входит в тренерский штаб бельгийской команды. "Видимо, его просто не позвали в сборную Франции. Бывший форвард просто обязан выложиться на максимум своих сил и сделать все, чтобы сборная Бельгии обыграла французов", - рассказал экс-вратарь "Локомотива".

Матч 1/2 финала чемпионата мира между командами Франции и Бельгии состоится 10 июля в Санкт-Петербурге, начало - 21:00 мск.