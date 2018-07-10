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Нигматуллин: сборная Франции по футболу обыграет команду Бельгии в 1/2 финала ЧМ

Спорт
10 июля, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Бывший вратарь "Локомотива" также поделился мнением о бывшем нападающем сборной Франции Тьерри Анри, который входит в тренерский штаб бельгийской команды

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ТАСС, 10 июля. Французская команда обыграет сборную Бельгии в полуфинале чемпионата мира по футболу. Такое мнение высказал бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин, слова которого приводит "Газета.Ru".

"Матч команд Франции и Бельгии достоин финала чемпионата мира. Думаю, подопечные Дидье Дешама одержат победу со счетом 2:1, - считает Нигматуллин. - Обе команды смогли себя проявить с наилучшей стороны во время турнира. Считаю, что сборная Франции является фаворитом чемпионата мира вместе с английской командой".

Нигматуллин также поделился мнением о бывшем нападающем сборной Франции Тьерри Анри, который входит в тренерский штаб бельгийской команды. "Видимо, его просто не позвали в сборную Франции. Бывший форвард просто обязан выложиться на максимум своих сил и сделать все, чтобы сборная Бельгии обыграла французов", - рассказал экс-вратарь "Локомотива".

Матч 1/2 финала чемпионата мира между командами Франции и Бельгии состоится 10 июля в Санкт-Петербурге, начало - 21:00 мск.

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