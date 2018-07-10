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Футболист сборной Уругвая Торрейра подписал контракт с лондонским "Арсеналом"

Спорт
10 июля, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

22-летний Торрейра присоединится к новой команде в августе после небольшого перерыва, связанного с его выступлением на чемпионате мира

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ТАСС, 10 июля. Полузащитник сборной Уругвая по футболу Лукас Торрейра подписал пятилетний контракт с английским клубом "Арсенал". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт команды.

22-летний Торрейра присоединится к новой команде в августе после небольшого перерыва, связанного с его выступлением на чемпионате мира.

"В лице Лукаса Торрейры мы подписали молодого, яркого и талантливого игрока. Это полузащитник с отличным набором технических качеств. Несмотря на возраст, футболист имеет опыт на международном уровне и будет прогрессировать", - сказал главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери.

Торрейра будет играть под 11-м номером. Уругваец стал четвертым приобретением лондонского клуба в текущем межсезонье. Ранее состав команды пополнили немецкий голкипер Бернд Лено ("Байер), швейцарский защитник Штефан Лихтштайнер ("Ювентус") и греческий защитник Сократис Папастатопулос ("Боруссия", Дортмунд).

Последний сезон Торрейра провел в составе итальянской "Сампдории". Полузащитник сыграл 38 матчей, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

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