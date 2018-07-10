ФК "Бенфика" пригласил спасенных в Таиланде юных футболистов посетить свою академию

ТАСС, 10 июля. Португальский футбольный клуб "Бенфика" пригласил юных таиландских футболистов, спасенных из пещеры Кхао Луанг, провести неделю в академии клуба. Об этом сообщает пресс-служба португальской команды.

23 июня в Таиланде 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет из футбольной команды "Лесные вепри" и их тренер пропали в пещере Кхао Луанг. Подземелье, в котором они оказались, простирается на 10 км и имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись пропавшие от прибывшей воды. В течение трех дней, с 8 по 10 июля водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну из пяти человек.

"Руководство клуба считает, что пребывание детей в нашей академии позволит им вновь почувствовать себя счастливыми", - говорится в заявлении клуба.

Сообщается, что все расходы на перелет и пребывание юных футболистов в академии португальской команды возьмет на себя руководство "Бенфики".