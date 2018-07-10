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Эксперт: Криштиану Роналду без труда адаптируется к чемпионату Италии

Спорт
10 июля, 20:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Бывший клуб Роналду мадридский "Реал" во вторник объявил о переходе игрока в "Ювентус"

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Португальский нападающий Криштиану Роналду, перешедший в туринский "Ювентус", без труда адаптируется к игре в чемпионате Италии. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник "Ромы" и сборной Белоруссии, действующий главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко.

Бывший клуб Роналду мадридский "Реал" во вторник объявил о переходе игрока в "Ювентус". Позже итальянский клуб сообщил, что сумма трансфера составила 100 млн евро, контракт Роналду рассчитан до конца июня 2022 года.

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Биография Криштиану Роналду

"Вы сами видите, что лучшие нападающие сейчас в [чемпионате] Испании, которые забивают больше всех. В Испании меньше времени уделяется тактике игры в обороне, меньше игроков, хорошо обученных обороняться, - сказал Гуренко. - С другой стороны, будет интересно посмотреть, как Роналду будет справляться с обороной в Италии. Но это зрелый футболист, которому не составит большого труда адаптироваться".

По словам специалиста, сейчас чемпионат Италии уступает по своему уровню английской премьер-лиге и чемпионату Испании. "По накалу итальянский чемпионат занимает третье - четвертое место, там где и чемпионат Франции. Не знаю, что побудило его перейти в "Ювентус" - если это было бы 15 лет назад, то тогда было бы понятно. Знаю, что в Италии чемпионат не самый простой, все команды хорошо обучены тактически, но Роналду поиграл на всех уровнях, и итальянским чемпионатом его не удивишь", - отметил он.

В составе "Реала" Роналду стал двукратным чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира.

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