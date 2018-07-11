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"Селтик" обыграл "Алашкерт" в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов

Спорт
11 июля, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Шотландский клуб в гостях добился победы со счетом 3:0

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ТАСС, 11 июля. Шотландский "Селтик" в гостях одержал крупную победу над армянским "Алашкертом" со счетом 3:0 в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Забитыми мячами отметились Одсонн Эдуар (45-я минута), Джеймс Форрест (81) и Каллум Макгрегор (90). Ответный матч с участием команд пройдет 18 июля в Глазго.

Результаты других матчей первого раунда:

  • "Торпедо" (Грузия) - "Шериф" (Молдавия) - 2:1;
  • "Флора" (Эстония) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - 1:4;
  • "Дюделанж" (Люксембург) - "Видеотон" (Венгрия) - 1:1;
  • "Викингур" (Фарерские острова) - ХИК (Финляндия) - 1:2;
  • "Шкендия" (Македония) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс) - 5:0;
  • "Дрита" (Косово) - "Мальмё" (Швеция) - 0:3;
  • "Корк Сити" (Ирландия) - "Легия" (Польша) - 0:1.

Остальные матчи первого квалификационного раунда пройдут в среду.

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