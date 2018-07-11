"Селтик" обыграл "Алашкерт" в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов

ТАСС, 11 июля. Шотландский "Селтик" в гостях одержал крупную победу над армянским "Алашкертом" со счетом 3:0 в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Забитыми мячами отметились Одсонн Эдуар (45-я минута), Джеймс Форрест (81) и Каллум Макгрегор (90). Ответный матч с участием команд пройдет 18 июля в Глазго.

Результаты других матчей первого раунда:

"Торпедо" (Грузия) - "Шериф" (Молдавия) - 2:1;

"Флора" (Эстония) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - 1:4;

"Дюделанж" (Люксембург) - "Видеотон" (Венгрия) - 1:1;

"Викингур" (Фарерские острова) - ХИК (Финляндия) - 1:2;

"Шкендия" (Македония) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс) - 5:0;

"Дрита" (Косово) - "Мальмё" (Швеция) - 0:3;

"Корк Сити" (Ирландия) - "Легия" (Польша) - 0:1.

Остальные матчи первого квалификационного раунда пройдут в среду.