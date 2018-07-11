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Алжирский футболист Марез перешел из "Лестера" в "Манчестер Сити"

Спорт
11 июля, 1:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет

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ТАСС, 11 июля. Полузащитник сборной Алжира по футболу Рияд Марез стал игроком английского "Манчестер Сити". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт другого клуба английской премьер-лиги "Лестера", за который выступал Марез.

Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. По информации СМИ, сумма трансфера составила 60 млн фунтов, что является рекордом в истории "Манчестер Сити". Предыдущим рекордом клуба был трансфер французского защитника испанского "Атлетика" Эмерика Ляпорта (57 млн фунтов).

Марез выступал за "Лестер" с 2014 года. В составе команды он стал чемпионом Англии. В прошедшем сезоне он провел за "Лестер" 41 матч в различных турнирах, забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач.

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