"Барселона" пригласила спасенных в Таиланде юных футболистов посетить свою академию

ТАСС, 11 июля. Испанский футбольный клуб "Барселона" пригласил юных таиландских футболистов, спасенных из пещеры Кхао Луанг, принять участие в международном турнире, проводимом академией клуба. Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.

"Мы приглашаем юных футболистов и тренера футбольного клуба "Лесные вепри", спасенных из пещеры в Таиланде, на международный турнир академии "Барселоны" в следующем году. Мы также приглашаем их на игру, которая будет проходить в эти дни на стадионе "Камп Ноу", - говорится в заявлении клуба.

23 июня в Таиланде 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет из футбольной команды "Лесные вепри" и их тренер пропали в пещере Кхао Луанг. Подземелье, в котором они оказались, простирается на 10 км и имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись пропавшие от прибывшей воды. В течение трех дней, с 8 по 10 июля водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну из пяти человек.