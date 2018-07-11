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"Барселона" пригласила спасенных в Таиланде юных футболистов посетить свою академию

Спорт
11 июля, 1:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

10 июля спасатели освободили из пещеры 12 юных футболистов и их тренера

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ТАСС, 11 июля. Испанский футбольный клуб "Барселона" пригласил юных таиландских футболистов, спасенных из пещеры Кхао Луанг, принять участие в международном турнире, проводимом академией клуба. Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.

"Мы приглашаем юных футболистов и тренера футбольного клуба "Лесные вепри", спасенных из пещеры в Таиланде, на международный турнир академии "Барселоны" в следующем году. Мы также приглашаем их на игру, которая будет проходить в эти дни на стадионе "Камп Ноу", - говорится в заявлении клуба.

23 июня в Таиланде 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет из футбольной команды "Лесные вепри" и их тренер пропали в пещере Кхао Луанг. Подземелье, в котором они оказались, простирается на 10 км и имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись пропавшие от прибывшей воды. В течение трех дней, с 8 по 10 июля водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну из пяти человек.

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