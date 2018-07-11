СМИ: клуб НХЛ "Монреаль" намерен обменять капитана команды Пачиоретти

ТАСС, 11 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" собирается в ближайшее время обменять форварда Макса Пачиоретти. Об этом сообщает the Athletic со ссылкой на источник.

Контракт 29-летнего капитана команды рассчитан до конца сезона-2018/19. Отмечается, что "Монреаль" не намерен предлагать американцу новое соглашение.

Пачиоретти был выбран "Монреалем" на драфте 2007 года под 22-м номером, он играл за команду в течение 10 сезонов, последние четыре сезона - в качестве капитана. Он провел в регулярных чемпионатах НХЛ 626 матчей, в которых набрал 448 (226 голов + 222 передачи) очков. В прошлом сезоне набрал 37 очков, а "Монреаль" показал худший результат с 2001 года и не вышел в плей-офф.