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СМИ: клуб НХЛ "Монреаль" намерен обменять капитана команды Пачиоретти

Спорт
11 июля, 7:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Американский форвард провел все 10 сезонов в НХЛ за "Канадиенс"

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ТАСС, 11 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" собирается в ближайшее время обменять форварда Макса Пачиоретти. Об этом сообщает the Athletic со ссылкой на источник.

Контракт 29-летнего капитана команды рассчитан до конца сезона-2018/19. Отмечается, что "Монреаль" не намерен предлагать американцу новое соглашение.

Пачиоретти был выбран "Монреалем" на драфте 2007 года под 22-м номером, он играл за команду в течение 10 сезонов, последние четыре сезона - в качестве капитана. Он провел в регулярных чемпионатах НХЛ 626 матчей, в которых набрал 448 (226 голов + 222 передачи) очков. В прошлом сезоне набрал 37 очков, а "Монреаль" показал худший результат с 2001 года и не вышел в плей-офф.

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