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СМИ: "Ливерпуль" намерен приобрести футболиста "Сток Сити" Шакири

Спорт
11 июля, 9:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Сумма трансфера 26-летнего швейцарца может составить более €14 млн

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Джердана Шакири

Джердан Шакири

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 11 июля. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" планирует купить полузащитника "Сток Сити" Джердана Шакири. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.

По информации издания, сумма трансфера 26-летнего швейцарца может составить более €14 млн.

В прошедшем сезоне Шакири провел 38 матчей, в которых забил восемь голов за "Сток Сити", вылетевший из Английской премьер-лиги. Ранее он играл за миланский "Интер". Швейцарец становился трехкратным чемпионом Германии, двукратным обладателем Кубка и трехкратным - Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира в составе мюнхенской "Баварии".

Шакири принимал участие в чемпионате мира в составе сборной Швейцарии, которая в 1/8 финала проиграла команде Швеции (0:1). Он забил один гол на турнире - в матче группового этапа против сербов (2:1).

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