СМИ: "Ливерпуль" намерен приобрести футболиста "Сток Сити" Шакири

ТАСС, 11 июля. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" планирует купить полузащитника "Сток Сити" Джердана Шакири. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.

По информации издания, сумма трансфера 26-летнего швейцарца может составить более €14 млн.

В прошедшем сезоне Шакири провел 38 матчей, в которых забил восемь голов за "Сток Сити", вылетевший из Английской премьер-лиги. Ранее он играл за миланский "Интер". Швейцарец становился трехкратным чемпионом Германии, двукратным обладателем Кубка и трехкратным - Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира в составе мюнхенской "Баварии".

Шакири принимал участие в чемпионате мира в составе сборной Швейцарии, которая в 1/8 финала проиграла команде Швеции (0:1). Он забил один гол на турнире - в матче группового этапа против сербов (2:1).