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Дмитрий Черышев возглавил футбольный клуб "Нижний Новгород"

Спорт
11 июля, 10:17 дата обновления: 11 июля, 10:27 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 11, июля. /ТАСС

Срок действия контракта с 49-летним специалистом не разглашается

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Дмитрий Черышев

Дмитрий Черышев

© Евгений Костин/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Российский специалист Дмитрий Черышев назначен на пост главного тренера клуба "Нижний Новгород", выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Срок контракта с 49-летним специалистом не разглашается.

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"Мы не раз говорили с Дмитрием Черышевым о перспективах развития нижегородского футбола, - отметил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. - У нас общее видение контуров этого процесса. Считаю, что работа Дмитрия Николаевича у руля ФК "Нижний Новгород" станет важнейшим шагом в истории клуба, а также будет способствовать популяризации этого вида спорта в регионе. Огромное значение имеет и его тесная профессиональная связь с регионом: "Химик", "Локомотив", "Волга" - фамилия Черышева знакома каждому поклоннику футбола в регионе не один десяток лет".

Как отметил глава области, перед тренером будет стоять задача за один-два года вывести "Нижний Новгород" в премьер-лигу.

В свою очередь Дмитрий Черышев заявил, что для него большая честь возглавить "Нижний Новгород". "Благодаря чемпионату мира по футболу команда будет выступать на новом прекрасном стадионе, в городе появились самые современные условия для развития футбола, о которых раньше можно было только мечтать. Наша главная задача использовать этот шанс по максимуму, завоевать своей игрой сердца нижегородцев, чтобы трибуны стадиона были заполнены", - прокомментировал тренер свое назначение.

В июне 2015 года в Нижнем Новгороде был основан футбольный клуб "Олимпиец", в июне текущего года клуб сменил название на "Нижний Новгород". В прошлом сезоне ФНЛ "Олимпиец" занял 12-е место. Первый тур ФНЛ сезона-2018/19 стартует 17 июля, "Нижний Новгород" сыграет на выезде с саранской "Мордовией". В Нижнем Новгороде состоялись четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, игра 1/8 финала и встреча четвертьфинала.

Карьера Черышева

Черышев является отцом полузащитника сборной России и испанского "Вильярреала" Дениса Черышева. Свою футбольную карьеру начал в дзержинском "Химике" в 1987 году. С 1990 по 1992 год Черышев играл за нижегородский "Локомотив". Также он выступал за московское "Динамо", в составе которого стал обладателем Кубка России, и испанские клубы "Спортинг", "Бургос", "Аранхуэс".

Тренерскую карьеру Черышев-старший начал в "Аранхэусе", где он в 2003 году был играющим тренером. С 2006 по 2010 год россиянин тренировал детскую команду мадридского "Реала", в 2015-2016 годах он был одним из тренеров в штабе испанской "Севильи". Также Черышев возглавлял нижегородскую "Волгу", молодежную команду санкт-петербургского "Зенита", павлодарский "Иртыш" (Казахстан). Последним место работы специалиста была саранская "Мордовия".

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