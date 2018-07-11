Более 4 тыс. спортсменов примут участие в Европейских играх 2019 года

МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Участниками вторых Европейских игр станут 4082 спортсмена. Об этом сообщил участникам семинара для представителей национальных олимпийских комитетов и журналистов заместитель главы дирекции Европейских игр - 2019 Сергей Шаблыко.

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах.

"По уточненным данным, в Европейских играх - 2019 примут участие 4082 спортсмена из 50 стран, - отметил Шаблыко. - Будет разыгран 201 комплект наград в 15 видах спорта, программа Европейских игр одобрена Европейскими олимпийскими комитетами и подтверждена международными и европейскими федерациями".

Соревнования в десяти видах спорта станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.