Сальгадо: футболист ЦСКА Головин идеально подошел бы для игровой модели "Реала"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Александр Головин идеально подошел бы испанскому "Реалу". Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник сборной Испании и мадридского клуба Мичел Сальгадо.

На чемпионате мира в России Головин забил один гол.

"Сборная России великолепно показала себя на чемпионате мира по футболу. То, что она дошла до четвертьфинала, действительно большое достижение. Немалый вклад в этот успех внес и Александр Головин, который является молодым и очень талантливым футболистом, - сказал Сальгадо. - Уже сейчас он может успешно выступать в любых европейских клубах топ-уровня и, на мой взгляд, идеально подошел бы для игровой модели мадридского "Реала".

"У него все впереди. Александр - очень талантливый игрок, и я уверен, что его ждет очень хорошая карьера и большое будущее", - добавил собеседник ТАСС.

Головин выступает за московский ЦСКА с 2012 года. Его дебют за основную команду состоялся 4 сентября 2014 года в матче 1/16 финала Кубка России против дзержинского "Химика". В чемпионате России полузащитник дебютировал 14 марта 2015 года, выйдя на замену на 72-й минуте матча против "Мордовии". В прошедшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги Головин провел 27 матчей, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.