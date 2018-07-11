Тренер ФК "Ливерпуль" Клопп считает, что не стоит винить вратаря Кариуса за ошибки

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп заявил, что не стоит винить вратаря команды Лориуса Кариуса за ошибки, которые он допускает в матчах. Слова тренера приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Liverpool Echo.

Во вторник "Ливерпуль" победил "Транмир Роверс" в товарищеском матче (3:2). Немецкий голкипер после удара со штрафного не смог зафиксировать мяч в руках, в результате чего к нему подоспел игрок соперника и отправил в сетку.

"Он пропустил этот мяч - ошибки случаются. Мне они не нравятся, вам они не нравятся, ему они не нравятся, но ошибки все равно случаются, поэтому давайте двигаться дальше и постараемся извлечь урок из всех этих ситуаций", - сказал Клопп.

Тренер отметил, что такие ситуации случаются достаточно часто. "Да, он мог сделать сейв, хотя удар был непростым. Я видел подобные ситуации минимум 500 раз в своей жизни - удар мяча о грудь, отскок вниз. Такое никому не нравится", - добавил немецкий специалист.

В сезоне-2017/18 "Ливерпуль" дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 1:3. Кариус допустил две результативные ошибки.