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Тренер ФК "Ливерпуль" Клопп считает, что не стоит винить вратаря Кариуса за ошибки

Спорт
11 июля, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Во вторник немецкий голкипер ошибся в товарищеском матче против "Транмир Роверс"

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп заявил, что не стоит винить вратаря команды Лориуса Кариуса за ошибки, которые он допускает в матчах. Слова тренера приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Liverpool Echo.

Во вторник "Ливерпуль" победил "Транмир Роверс" в товарищеском матче (3:2). Немецкий голкипер после удара со штрафного не смог зафиксировать мяч в руках, в результате чего к нему подоспел игрок соперника и отправил в сетку.

"Он пропустил этот мяч - ошибки случаются. Мне они не нравятся, вам они не нравятся, ему они не нравятся, но ошибки все равно случаются, поэтому давайте двигаться дальше и постараемся извлечь урок из всех этих ситуаций", - сказал Клопп.

Тренер отметил, что такие ситуации случаются достаточно часто. "Да, он мог сделать сейв, хотя удар был непростым. Я видел подобные ситуации минимум 500 раз в своей жизни - удар мяча о грудь, отскок вниз. Такое никому не нравится", - добавил немецкий специалист.

В сезоне-2017/18 "Ливерпуль" дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 1:3. Кариус допустил две результативные ошибки.

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