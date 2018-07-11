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Первые тестовые соревнования на объектах Европейских игр - 2019 стартуют 3 августа

Спорт
11 июля, 11:39 UTC+3 МИНСК МИНСК 11, июля. /ТАСС

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах

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МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Первые тестовые соревнования Европейских игр 2019 года в Минске пройдут с 3 по 5 августа. Как сообщили ТАСС в оргкомитете турнира, это будут соревнования по пляжному футболу, которые пройдут в Олимпийском спортивном комплексе, расположенном в северо- западной части Минска.

"Возведение арены для пляжного футбола завершится в июле, - сообщил представитель оргкомитета. - С 3 по 5 августа планируется проведение тестовых соревнований по этому виду спорта. Это будут первые тесты на объектах Игр-2019".

Планируется, что в 2018 году также пройдут тестовые соревнования по следующим видам спорта: стендовая стрельба (с 23 по 26 августа), бокс (8-13 октября), стрельба из лука (19-22 сентября), велоспорт-шоссе (17-19 августа), легкая атлетика (26 сентября), спортивная борьба (13-20 сентября). баскетбол 3х3 (август), настольный теннис (13-18 ноября), бадминтон (6-9 сентября), дзюдо (11-12 августа), карате (28-30 сентября), гребля на байдарках и каноэ (сентябрь).

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта.

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