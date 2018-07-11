Более 1000 допинг-проб будет взято во время Европейских игр - 2019 в Минске

МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Более 1000 допинг-проб будет взято у участников Европейских игр 2019 года во время проведения соревнований. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы дирекции Европейских игр - 2019 Сергей Шаблыко.

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта.

"Во время Игр у участников соревнований будет взято более 1000 допинг-проб. Национальное антидопинговое агентство Белоруссии привлечет к работе иностранных допинг- офицеров. Антидопинговые мероприятия будут проходить под контролем Независимой организации антидопингового тестирования, которой руководит Валери Фурнейрон", - сказал Шаблыко.

Соревнования в десяти видах спорта станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.