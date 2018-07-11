Шипшев заявлен главным тренером клуба ФНЛ "Тамбов"

ТАСС, 11 июля. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Тамбов" заявил главным тренером команды Тимура Шипшева. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

Это решение связано с тем, что у Мурата Исхакова, который фактически является главным тренером команды, нет необходимой лицензии Pro. Исхаков внесен в заявку в качестве старшего тренера.

Последним местом работы Шипшева был "Спартак-Нальчик", который он возглавлял с 2012 по 2013 год. Исхаков работает в тренерском штабе "Тамбова" с 2016 года.

В первом туре ФНЛ "Тамбов" 17 июля сыграет в гостях с "Зенитом-2".