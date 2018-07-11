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Около 50 волонтеров Европейских игр - 2019 получили опыт работы на ЧМ по футболу в России

Спорт
11 июля, 12:29 UTC+3 МИНСК МИНСК 11, июля. /ТАСС

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах

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МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Около 50 волонтеров Европейских игр - 2019 приняли участие в организации чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете Европейских игр.

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта.

"В оргкомитет Европейских игр - 2019 уже поступило более восьми тысяч заявок от людей, желающих стать волонтерами на наших соревнованиях, - отметил собеседник ТАСС. - Оргкомитет направил около 50 волонтеров на чемпионат мира по футболу в Россию, чтобы те получили бесценный опыт работы на самом крупном спортивном соревновании".

Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля.

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