Около 30 тыс. болельщиков ожидается на первом после ЧМ матче на "Мордовии-Арене"

САРАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Власти Мордовии ожидают, что матч первого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между саранской "Мордовией" и "Нижним Новгородом", который пройдет 17 июля на стадионе "Мордовия-Арена", посетит около 30 тыс. болельщиков. Об этом сообщил журналистам министр физической культуры и спорта республики Владимир Киреев.

"Продажа билетов на игру открыта. Мы рассчитываем, что придет порядка 30 тыс. зрителей", - сказал Киреев на пресс- конференции.

"Мордовия-Арена", на которой прошли четыре игры группового этапа чемпионата мира по футболу, вмещает более 44 тыс. зрителей. Стадион будет домашним для "Мордовии". Рассчитанный на 11,6 тыс. зрителей стадион "Старт", где раньше команда принимала соперников, будет резервным.

В прошлом сезоне "Мордовия" заняла первое место в зоне "Урал-Приволжье" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и вышла в ФНЛ.