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Старт продаж билетов на Европейские игры - 2019 запланирован на 1 декабря

Спорт
11 июля, 13:00 UTC+3 МИНСК МИНСК 11, июля. /ТАСС

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах

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МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Старт продаж билетов на Европейские игры 2019 года запланирован на 1 декабря. Об этом сообщил участникам семинара для представителей национальных олимпийских комитетов и журналистов менеджер по маркетингу дирекции Европейских игр - 2019 Максим Кошкалда.

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта.

"Старт продаж билетов на Европейские игры запланирован на 1 декабря, - заметил Кошкалда. - С 1 декабря по 28 февраля жители Белоруссии могут приобрести билеты на специальном билетном сайте. То же самое могут сделать жители других стран через официальных билетных представителей. С 1 марта билеты на Игры-2019 могут приобретать через сайт все желающие из любой страны мира".

По словам Кошканды, ближе к соревнованиям билеты можно будет купить в кассах Минска и других городов Белоруссии.

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