Дворкович: голос каждой страны важен при выборе нового главы FIDE

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Голос каждой страны будет важен на выборах нового президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом журналистам заявил претендент на пост главы FIDE и член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович.

"Мы работаем серьезно, оцениваем все легальные пути достижения этой цели, - сказал Дворкович. - Работаем сразу с примерно двумя сотнями стран, каждый голос важен. Мы разговариваем с людьми, объясняем им свои идеи, свои программы, что будет в будущем, если они отдадут свои голоса. Конечно, мы адекватно оцениваем конкурентов, они сильные, стараемся найти свои лучшие стороны, чтобы победить".

На пост главы FIDE, помимо Дворковича, претендуют вице-президент организации грек Георгиос Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт.

Действующий глава FIDE Кирсан Илюмжинов не стал баллотироваться на новый срок и выразил поддержку Дворковичу. "Мы с ним сотрудничаем, - сказал Дворкович, отвечая на вопрос, пригласит ли он Илюмжинова в качестве консультанта в случае победы на выборах. - Но речь не идет о какой-то формальной работе".

Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в грузинском Батуми.