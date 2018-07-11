Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 62.1
€ 72.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дворкович: голос каждой страны важен при выборе нового главы FIDE

Спорт
11 июля, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в грузинском Батуми

Поделиться
Материал из 1 страницы
Аркадий Дворкович

Аркадий Дворкович

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Голос каждой страны будет важен на выборах нового президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом журналистам заявил претендент на пост главы FIDE и член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович.

"Мы работаем серьезно, оцениваем все легальные пути достижения этой цели, - сказал Дворкович. - Работаем сразу с примерно двумя сотнями стран, каждый голос важен. Мы разговариваем с людьми, объясняем им свои идеи, свои программы, что будет в будущем, если они отдадут свои голоса. Конечно, мы адекватно оцениваем конкурентов, они сильные, стараемся найти свои лучшие стороны, чтобы победить".

На пост главы FIDE, помимо Дворковича, претендуют вице-президент организации грек Георгиос Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт.

Действующий глава FIDE Кирсан Илюмжинов не стал баллотироваться на новый срок и выразил поддержку Дворковичу. "Мы с ним сотрудничаем, - сказал Дворкович, отвечая на вопрос, пригласит ли он Илюмжинова в качестве консультанта в случае победы на выборах. - Но речь не идет о какой-то формальной работе".

Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в грузинском Батуми.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация РФ может прекратить участие в сессиях ПА ОБСЕ при нарушении регламента
2
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
3
Российская делегация покинула зал заседаний ПА ОБСЕ
4
Глава комитета Госдумы Нилов внесет поправку о выходе женщин на пенсию в 60 лет
5
СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Меркель ответила на критику Трампа по поводу отношений Москвы и Берлина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!