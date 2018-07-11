Восемь стадионов в Подмосковье оборудуют обогревом поля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Восемь стадионов в Московской области оборудуют подогревом поля, что позволит использовать их круглый год. Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта.

"Предполагается устройство системы подогрева футбольного поля на следующих объектах: "Знамя труда" (Орехово-Зуево), "Химик" (Клин), "Спартак" (Серпухов), "Русич" (Ликино-Дулево), "Пушкино" (Пушкино), "Металлург" (Ступино), СК "Мещера" (Егорьевск), "Спартак" (Можайск), "Весна" (Климовск) и "Центральный" (Волоколамск). Преимуществом наличия системы подогрева является возможность круглогодичной эксплуатации футбольного поля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Эти стадионы будут реконструировать в рамках государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья" на 2017-2021 годы, добавили в министерстве. Объекты в Орехово-Зуеве и Клину планируется ввести в эксплуатацию после обновления в 2019 году, остальные - в 2020 году.

По данным минспорта области, такое подогреваемое поле уже создали к ЧМ-2018 на тренировочной площадке на базе Сатурн.

"На фоне проведения чемпионата мира по футболу - 2018 интерес к футболу у детей и взрослых Подмосковья увеличится в разы, поэтому мы решили пойти на опережение и позаботиться о наших спортсменах и воспитанниках таким образом. Подогрев футбольного поля значительно расширяет возможности тренировок, их теперь можно проводить круглогодично. Логично, что большее число занятий повысит уровень подготовки наших воспитанников", - процитировали в пресс-службе ведомства министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.

Всего, по данным ведомства, в Подмосковье есть 119 стадионов и 289 футбольных полей.