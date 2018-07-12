Руководство ралли "Шелковый путь" ждет Путина на церемонии закрытия

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Руководство ралли "Шелковый путь" ждет президента России Владимира Путина на церемонии закрытия первого этапа, которая пройдет 27 июля на Красной площади. Об этом журналистам рассказал руководитель ралли Владимир Чагин.

В этом году ралли-марафон "Шелковый путь" разбит на два этапа: первый состоится с 20 по 27 июля в России, второй - в сентябре на территории Китая. Российский участок гонки пройдет через Астраханскую, Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, а также по территории Калмыкии. Финиш запланирован на 27 июля на Красной площади в Москве.

"Президента я приглашал в этом году на одной из наших встреч, он с удовольствием принял наше приглашение, сказал, что найдет место в плотном графике. Мы будем рады видеть Владимира Владимировича на финише гонки. Президент с большим уважением и вниманием относится к автомобильному спорту, ралли-рейдам", - заявил Чагин.

По словам руководителя ралли, "Шелковый путь" пройдет на таком же высоком организационном уровне, как и чемпионат мира по футболу. "Мы рады тому, как спорт развивается в нашей стране, особенно в последние годы. Руководство страны и всех регионов оказывают спорту огромную поддержку, политики личным примером заражают людей идеей заниматься спортом. Нам, как организаторам проекта, очень важно следовать уровню, которые задали устроители чемпионата мира, и мы хотим провести "Шелковый путь" на таком же уровне, потому что в Россию съедутся лучшие команды и ведущие спортсмены планеты, гонка будет широко освещаться", - сказал Чагин.

"Наша большая красивая страна предрасположена для проведения таких ралли-рейдов. Уверен, что пейзажи доставят участникам самые положительные эмоции и настроят их на красивую борьбу. Спортсменам будет нужна поддержка зрителей, ведь они проведут семь дней за рулем в жару, их будет сопровождать риск, экстрим. Желаю, чтобы все стартовавшие 20 июля в Астрахани доехали до финиша 27 июля на Красной площади", - заключил он.

Ралли "Шелковый путь" впервые состоялось в 2009 году - маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом. Затем три года подряд участники ралли ехали по укороченному маршруту - до Сочи и Геленджика, а в 2013 году - от Москвы до Астрахани. В 2014 и 2015 годах ралли "Шелковый путь" не проводилось, а в 2016 году трасса была проложена между столицами России и Китая.