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Немецкая теннисистка Кербер стала первой финалисткой Уимблдона

Спорт
12 июля, 16:22 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 12, июля. /ТАСС

Спортсменка обыграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко со счетом 6:3, 6:3

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Ангелик Кербер

Ангелик Кербер

©  EPA-EFE/LUKAS COCH

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Немка Ангелик Кербер обыграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко и стала первой финалисткой Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Великобритании.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 30-летней представительницы Германии, посеянной на турнире под 11-м номером. Остапенко была посеяна под 12-м номером.

Соперницы впервые встречались между собой на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). В финальном матче Кербер встретится с победительницей пары Серена Уильямс (США) - Юлия Гёргес (Германия).

Кербер является двукратной победительницей турниров серии Большого шлема: в 2016 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США. В том же году она играла в финале Уимблдона. В течение 34 недель Кербер занимала первое место в рейтинге WTA.

Уимблдон завершится 15 июля.

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