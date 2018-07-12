Немецкая теннисистка Кербер стала первой финалисткой Уимблдона

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Немка Ангелик Кербер обыграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко и стала первой финалисткой Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Великобритании.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 30-летней представительницы Германии, посеянной на турнире под 11-м номером. Остапенко была посеяна под 12-м номером.

Соперницы впервые встречались между собой на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). В финальном матче Кербер встретится с победительницей пары Серена Уильямс (США) - Юлия Гёргес (Германия).

Кербер является двукратной победительницей турниров серии Большого шлема: в 2016 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США. В том же году она играла в финале Уимблдона. В течение 34 недель Кербер занимала первое место в рейтинге WTA.

Уимблдон завершится 15 июля.