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Сычев: футболистов "Локомотива" ждет сложный, но интересный сезон

Спорт
12 июля, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

В прошедшем сезоне клуб впервые за 14 лет стал победителем чемпионата России

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Дмитрий Сычев

Дмитрий Сычев

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Новый сезон для футболистов московского "Локомотива" будет сложным, но интересным. Такое мнение журналистам высказал чемпион России 2004 года в составе столичной команды Дмитрий Сычев.

В прошедшем сезоне "Локомотив" впервые за 14 лет стал победителем чемпионата России и получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

"В новом сезоне будет тяжело, вы же понимаете, что тяжелее удержать планку, чем ее преодолеть. Сезон будет непростой, но интересный. Лигу чемпионов наши болельщики очень заждались, поэтому все в предвкушении. Надеемся, что все сложится хорошо", - сказал Сычев.

Сезон для железнодорожников начнется 27 июля матчем за Суперкубок России с ЦСКА. Игра пройдет в Нижнем Новгороде. В первом туре Российской футбольной премьер-лиги "Локомотив" 30 июля в гостях сыграет с "Уфой".

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