Sky Sport: "Челси" отправил в отставку главного тренера Конте

ТАСС, 12 июля. Английский футбольный клуб "Челси" отправил в отставку главного тренера команды итальянца Антонио Конте. Об этом сообщает итальянский телеканал Sky Sport.

Контракт Конте с лондонским клубом был рассчитан до 30 июня 2019 года. Ранее британские СМИ сообщали, что 48-летний специалист отказался добровольно расторгнуть соглашение. Таким образом, "Челси" должен был выплатить Конте €9,5 млн за расторжение контракта.

Конте возглавил "Челси" летом 2016 года, в первый же сезон он привел команду к победе в чемпионате Англии. В прошлом сезоне "Челси" занял пятое место в чемпионате и не сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов на предстоящий сезон. Конте трижды побеждал в чемпионате Италии в качестве главного тренера "Ювентуса", который он возглавлял с 2011 по 2014 год. С 2014 по 2016 год он был главным тренером сборной Италии. Под его руководством национальная команда на чемпионате Европы 2016 года дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти проиграла немцам.

Как сообщали ранее британские и итальянские СМИ, основным кандидатом на пост главного тренера является другой итальянский специалист - Маурисио Сарри. В прошлом сезоне Сарри возглавлял "Наполи", в мае на посту главного тренера неаполитанской команды его сменил Карло Анчелотти. В среду президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил порталу Football Italia, что "Челси" практически достиг соглашения с Сарри в вопросе его назначения на пост главного тренера лондонской команды.

Сарри в 2015 году возглавил "Наполи", в сезонах 2015/16 и 2017/18 гг. под его руководством неаполитанцы становились вторыми в чемпионате Италии. В прошедшем сезоне "Наполи" набрал 91 очко, установив рекорд клуба и показав седьмой результат по количеству очков в истории серии А. Также "Наполи" установил рекорд по количеству очков для клуба, занявшего второе место.