Футбольное поле в здании аэропорта Храброво в Калининграде сохранят после ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Футбольную площадку с искусственным покрытием и воротами для мини-футбола, оборудованную в здании калининградского аэропорта Храброво к чемпионату мира - 2018, сохранят после завершения первенства. Об этом сообщил в четверг журналистам генеральный директор аэропорта Александр Корытный.

"Мы постелили искусственный газон, сделали небольшое мини-футбольное поле, оно пользовалось дикой популярностью - у нас после матчей болельщики устраивали турниры, - сказал Корытный. - Мы планируем оставить эту игровую площадку".

Площадка расположена внутри здания аэровокзала, оснащена воротами для мини-футбола и открыта для всех желающих. Как пояснил Корытный, для покрытия площадки использовали искусственный газон, который используется на настоящих тренировочных футбольных полях.

По данным дирекции аэропорта, в период с 14 по 30 июня, Храброво обслужил более 157 тыс. пассажиров, что более чем на 40% выше показателей аналогичного периода прошлого года. В дни проведения игр чемпионата мира в Калининграде аэропорт обслуживал до 10 тыс. пассажиров в сутки, что в пять раз больше обычного. Максимальное количество (14 тыс. человек) было зафиксировано 29 июня, на следующий день после матча между сборными Англии и Бельгии (0:1) на стадионе "Калининград". Корытный отметил, что авиаузел с возросшим потоком пассажиров справился успешно и приобрел новый опыт работы.

В Калининграде прошли матчи ЧМ-2018 Хорватия - Нигерия (2:0), Швейцария - Сербия (2:1) и Испания - Марокко (2:2). Игра между сборными Бельгии и Англии 28 июня (1:0) стала последней для Калининграда в рамках мирового первенства. По оценкам областного министерства культуры и туризма, в период проведения матчей в Калининград приехало около 130 тыс. туристов и болельщиков.