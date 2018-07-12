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Американский хоккеист Хеллебайк подписал шестилетний контракт с "Виннипегом" на $37 млн

Спорт
12 июля, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ вратарь "Виннипега" стал первым американским голкипером в истории, одержавшим 44 победы в сезоне

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Коннор Хеллебайк

Коннор Хеллебайк

© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 12 июля. Канадский клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег" подписал новый контракт с американским голкипером команды Коннором Хеллебайком. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Соглашение между клубом и 25-летним вратарем рассчитано на шесть лет. По контракту американец получит $37 млн.

В прошедшем сезоне "Виннипег" набрал 114 очков в 82 матчах регулярного чемпионата и занял второе место в Западной конференции. По количеству набранных очков в регулярном сезоне "Виннипег" уступил только "Нэшвиллу", выигравшему Кубок президента. В плей-офф "Виннипег" дошел до финала конференции, где в пяти матчах проиграл "Вегасу", остановившись в шаге от финала Кубка Стэнли.

Хеллебайк одержал 44 победы (6 матчей "на ноль") в регулярном сезоне и разделили первое место в лиге по этому показателю с российским вратарем "Тампы" Андреем Василевским. Он стал первым американским вратарем, одержавшим более 43 побед в регулярном чемпионате, побив рекорд Тома Баррассо ("Питтсбург", сезон-1992/93). Хеллебайк повторил рекорд НХЛ по количеству домашних побед в сезоне (30), ранее такого результата добивался канадец Уэйн Стивенсон ("Филадельфия", сезон-1975/76).

Хеллебайк среди вратарей, сыгравших не менее 60 матчей, стал лучшим по среднему количеству пропущенных шайб (2,36). В плей-офф американец одержал девять побед и потерпел восемь поражений, пропуская в среднем 2,36 шайбы за матч, сумев дважды отстоять "на ноль".

Голкипер "Виннипега" занял второе место в голосовании на приз "Везина Трофи", вручаемый лучшему вратарю по итогам сезона. Он уступил только финскому голкиперу "Нэшвилла" Пекке Ринне, опередив при этом Василевского. Хеллебайк был выбран "Виннипегом" на драфте НХЛ в 2012 году под общим 130-м номером. В НХЛ он провел 149 (143 - в старте) за три регулярных сезона, одержал 83 победы и 12 раз отыграл "на ноль".

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