Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, обыграв немку Юлию Гёргес

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Американка Серена Уильямс обыграла немецкую теннисистку Юлию Гёргес в полуфинале Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит на кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 36-летней американки, посеянной на турнире под 25-м номером. Матч стал четвертым в очном противостоянии Уильямс и Гёргес (13 номер посева). На счету американки четыре победы и ни одного проигранного сета. В финале теннисистка сыграет с другой представительницей Германии - Ангелик Кербер (11).

Уильямс выигрывала Уимблдон семь раз (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016). Всего на счету спортсменки 23 титула на турнирах серии Большого шлема, что является вторым результатом в истории женского тенниса. Лидирует по этому показателю австралийка Маргарет Корт (24).

Турнир в Лондоне завершится 15 июля.