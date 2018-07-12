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Сара Хиршланд заняла пост главного управляющего НОК США

Спорт
12 июля, 19:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, июля. /ТАСС

Хиршланд сменит на этом посту Сьюзан Лайонс, которая временно занимала пост главного управляющего с февраля 2018 года, после ухода Скотта Блэкмуна

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Глава НОК США Сара Хиршланд

Глава НОК США Сара Хиршланд

© Darren Carroll/AP

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Пост главного управляющего Национального олимпийского комитета (НОК) США заняла в четверг Сара Хиршланд, руководившая ранее коммерческим департаментом Американской ассоциации гольфа. Об этом сообщает пресс-служба НОК США.

"Национальный олимпийский комитет США переживает критически важный период в своей истории и нуждается в энергичном, креативном и вдохновляющем лидере, который способен, опираясь на ранее достигнутые успехи, добиваться того, чтобы наши спортсмены ощущали себя защищенными, чувствовали нашу поддержку и имели все возможности для развития", - заявил президент НОК Лэрри Пробст.

Хиршланд сменит на этом посту Сьюзан Лайонс, которая временно занимала пост главного управляющего с февраля 2018 года, после ухода Скотта Блэкмуна в связи со скандалом вокруг сексуальных домогательств к несовершеннолетним экс- врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара.

На посту руководителя коммерческого департамента Американской ассоциации гольфа Хиршланд отвечала за контакты со СМИ, отношения с корпоративными спонсорами, маркетинг и лицензирование. До поступления на работу в Американскую ассоциацию гольфа в 2011 году она занимала пост вице-президента по вопросам стратегического развития в компании Wasserman Media Group, а также работала в компаниях OnSport и Total Sports.

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