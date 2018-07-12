Шляхтин: футбольная Академия Коноплева не имеет никаких финансовых проблем

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Футбольная академия имени Юрия Коноплева в Тольятти не испытывает проблем с финансированием. Об этом ТАСС по телефону заявил исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Ранее в различных СМИ сообщалось о проблемах с финансированием в Академии Коноплева. В конце июня на официальном сайте школы появилось обращение за финансовой помощью к выпускникам.

"У Академии Коноплева никаких финансовых проблем не существует, я это официально заявляю. В 2017 году Академия стала собственностью Самарской области и сейчас к осени будет заменено одно поле и сделан косметический ремонт", - сообщил Шляхтин.

Воспитанниками Академии являются три футболиста сборной России на чемпионате мира - 2018: Илья Кутепов, Роман Зобнин и Алан Дзагоев, а также такие футболисты российских клубов, как Артур Юсупов и Станислав Крицюк.

Академия была создана в 2003 году Юрием Коноплевым. После его смерти в 2006 году школа находилась на грани закрытия, но на помощь пришел фонд бизнесмена Романа Абрамовича. В 2013 году фонд Абрамовича ушел из проекта и по инициативе тогдашнего главы региона Николая Меркушкина школа перешла в собственность Самарской области.