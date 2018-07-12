Никитин: количество занимающихся футболом в Нижнем Новгороде возрастет на 20% в будущем

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Количество занимающихся футболом в Нижнем Новгороде после проведения в городе чемпионата мира возрастет на 20%. Такое мнение ТАСС высказал временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

В Нижнем Новгороде состоялись четыре матча группового этапа турнира, игра 1/8 финала и четвертьфинал.

"Сейчас в Нижегородской области в спортивных секциях по футболу занимаются более 42 тысяч человек, в том числе около 2000 девушек. По данному направлению работают 330 тренеров - преподавателей, а на территории области функционируют почти 50 спортивных учреждений. Мы рассчитываем, что в ближайшем будущем количество тех, кто занимается футболом, возрастет примерно на 20%. Пример перед глазами у них прекрасный - уроженец Нижнего Денис Черышев стал одним из открытий чемпионата", - сказал Никитин.

"Теперь, когда есть возможность тренироваться в условиях мирового уровня, нижегородцам по плечу и новые высоты", - добавил собеседник ТАСС.

Также Никитин более детально рассказал о будущем некоторых спортивных объектов региона. "На базе площадок ДЮСШ "Мещера" и в ФОК "Мещерский" планируется создать дополнительные секции по футболу. В спортивном центре "Борский", где размещалась сборная Уругвая по футболу, будут проводиться учебно - тренировочные сборы ведущих спортивных команд и спортсменов региона. Там есть все необходимое - это и новые тренажерные залы, и кабинеты спортивной медицины, и номера для спортсменов", - отметил врио губернатора Нижегородской области.

Чемпионат мира завершится 15 июля.