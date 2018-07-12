Савкин сменил Главатских в окончательной заявке сборной РФ по современному пятиборью на ЧЕ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Александр Савкин вошел в окончательную заявку сборной России по современному пятиборью на чемпионат Европы в Венгрии. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе Федерации современного пятиборья России Алексей Попов.

В предварительной заявке вместо Савкина значился Данила Главатских.

"В окончательный состав вместе с Савкиным на личный турнир вошли олимпийский чемпион Александр Лесун и Александр Лифанов", - сообщил Попов.

У женщин в личном турнире выступят Ульяна Баташова, Анна Буряк, Гульназ Губайдуллина, Анастасия Васильева. В мужскую эстафету заявлены Илья Фролов и Олег Наумов, в женскую - Екатерина Хураськина и Светлана Лебедева.

"В миксте будут выступать Людмила Тебекина и, скорее всего, Кирилл Беляков", - сказал собеседник ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет с 17 по 23 июля в венгерском Секешфехерваре.