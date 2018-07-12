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Ирландский велогонщик Мартин одержал победу на шестом этапе "Тур де Франс"

Спорт
12 июля, 19:48 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 12, июля. /ТАСС

Второе место занял француз Пьер Латур из команды AG2R La Mondiale, третьим стал испанец Алехандро Вальверде из Movistar Team

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Дэн Мартин

Дэн Мартин

© EPA/YOAN VALAT

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Ирландский велогонщик арабской команды UAE Team Emirates Дэн Мартин одержал победу на шестом этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Этап стартовал в Бресте, а финишировал в Мюр-де-Бретань.

Мартин преодолел 181 км за 4 часа 13 минут 43 секунды. Секунду ему проиграл француз Пьер Латур из команды AG2R La Mondiale. Третье место занял испанец Алехандро Вальверде из Movistar Team, отстав на три секунды.

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В генеральной классификации лидерство сохранил бельгийский гонщик из американской команды BMC Грег ван Авермат. Второе место занимает британец Герайнт Томас из Team Sky (+3 секунды). Третьим в общем зачете идет американец Тиджей ван Гардерен, также представляющий BMC (+5).

Четырехкратный победитель "Тур де Франс" британец Крис Фрум (Sky) идет на 14-м месте (+1.02), победитель "Тур де Франс" 2014 года итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) - 16-й (+1.08). Россиянин Ильнур Закарин ("Катюша- Альпецин") поднялся на 25-е место в общем зачете, проигрывая лидеру 2 минуты 2 секунды.

Мартин второй раз в карьере одержал победу на этапе "Тур де Франс". Впервые это произошло в 2013 году.

Седьмой этап "Тур де Франс" пройдет 13 июля между городами Фужер и Шартр. Протяженность гонки составит 231 км.

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