Мейра: переход в ФК "Ювентус" поможет Роналду продолжить карьеру на высочайшем уровне

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Португальский нападающий Криштиану Роналду принял решение перейти в итальянский "Ювентус", чтобы найти новую мотивацию и продолжить играть на высочайшем уровне. Такое мнение журналистам высказал бывший защитник сборной Португалии Фернанду Мейра.

Криштиану Роналду с 2009 года выступал за испанский "Реал", в составе которого португалец выиграл 16 трофеев. 33-летний футболист стал лучшим бомбардиром в истории "Реала", забив 451 гол в 438 играх. Во вторник было объявлено о переходе Роналду в итальянский "Ювентус" за сумму в €100 млн.

"Думаю, он просто хочет продолжать играть на высочайшем уровне. Роналду - потрясающий футболист, у него сложилась впечатляющая девятилетняя карьера в мадридском "Реале". Он еще не стар для игрока и заслуживает того, чтобы двигаться дальше и искать новую мотивацию. Мне кажется, у него получится успешно поработать в "Ювентусе", - сказал Мейра.

Роналду начал профессиональную карьеру в португальском "Спортинге" в 2002 году, через год его за €14 млн приобрел английский "Манчестер Юнайтед". В составе британского клуба португалец выиграл несколько трофеев, в том числе одну Лигу чемпионов. Роналду также является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии.