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Бразильский футболист Лима признался, что "Локомотив" навсегда остался в его сердце

Спорт
12 июля, 21:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Полузащитник выступал за московский клуб с 2004 по 2006 год, в составе команды он выиграл чемпионат и Суперкубок России

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" навсегда остался в сердце бразильского полузащитника Франсиско Лимы, который в составе столичной команды выиграл чемпионат (2004) и Суперкубок (2005) России. Об этом он сообщил ТАСС.

В настоящее время Лима находится в Москве, где выступает в рамках Суперкубка легенд. За игровую карьеру бразилец защищал цвета двух столичных команд - "Локомотива" и "Динамо".

"Локомотив" навсегда остался в моем сердце, это был важный этап моей жизни и карьеры. Мне довелось выступать в команде под руководством великого тренера [Юрия Семина]. Я до сих поддерживаю связь с Юрием Павловичем, даже вчера мы общались. Считаю, он вовремя вернулся в команду, это правильное решение", - сказал 47-летний Лима.

Лима выступал за "Локомотив" с 2004 по 2006 год. В составе команды он провел 48 матчей.

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