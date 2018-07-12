ФК "Краснодар" обыграл австрийский "Штурм" в товарищеском матче

ТАСС, 12 июля. Российский футбольный клуб "Краснодар" одержал победу над австрийским "Штурмом" из города Грац со счетом 1:0. Встреча прошла в австрийском городе Гросскляйн.

Единственный гол в матче забил уругвайский полузащитник "Краснодара" Мауирисио Перейра, отличившийся на 61-й минуте.

"Краснодар" сыграл со "Штурмом" в рамках второго предсезонного сбора, который команда проводит в Австрии с 6 по 21 июля. 17 июля "Краснодар" сыграет с другим российским клубом "Оренбургом", а 20 июля завершит сбор матчем против турецкого "Бешикташа".

По итогам сезона-2017/18 "Краснодар" занял четвертое место в чемпионате России. Команда набрала 54 очка и получила право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне.